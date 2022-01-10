تعرف على موعد مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريق الطائي مع نظيره الهلال، ضمن مباريات الجولة 16 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مساء يوم الثلاثاء.



ويحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الطائي (الثامن).

يستضيف الطائي نظيره الهلال في لقاء منتظر، مساء يوم الثلاثاء على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

وتنطلق المباراة في تمام 3.40 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 4.40 مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث المباراة عبر قناة SSC السعودية، ومنصة شاهد الإلكترونية على الهواء مباشرة.

جدول ترتيب الدوري السعودي لموسم 2021-2022

الاتحاد - 35 نقطة

الشباب - 32 نقطة

النصر - 29 نقطة

ضمك - 26 نقطة

الهلال - 24 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي لموسم 2021-2022

أوديون إيجالو - الشباب - 11 هدفا

أندرسون تاليسكا - النصر - 11 هدفاً

لياندر تاوامبا - التعاون - 10 أهداف

رومارينيو - الاتحاد - 9 أهداف

بافيتيمبي جوميز - الهلال - 8 أهداف

كريم البركاوي - الرائد - 8 أهداف

إيميليو زيلايا - ضمك - 8 أهداف