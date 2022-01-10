شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض رحيل أحمد سيد زيزو فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مسئولو نادى الزمالك فكرة رحيل أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الحالى، كما يرفضون مناقشة أى عروض يتلقاها اللاعب فى تلك الفترة بسبب أزمة إيقاف القيد ومنع الزمالك من إبرام أى صفقات جديدة.

وأبلغ مسئولو الزمالك أحمد زيزو بصعوبة رحيله فى الانتقالات الشتوية الحالية، كونه أحد أهم أعمدة الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه فى الوقت الحالى، خاصة أن الزمالك لن يستطيع إبرام أى صفقة جديدة لتعويض رحيله.

ووعد الزمالك أحمد سيد زيزو بمناقشة أى عرض احتراف يتلاقاه اللاعب بنهاية الموسم الجارى، مع فتح الباب أمام احترافه من جديد فى حال تلقيه عرضًا يليق باسم الزمالك واللاعب.

ويحتفل زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر اليوم، الاثنين، بعيد ميلاده الـ 26 حيث إنه من مواليد 10 يناير 1996، وأصبح زيزو أهم لاعبى خط الوسط في الكرة المصرية بعد انتقاله للقلعة البيضاء قادماً من مورينسى البرتغالى فى 2018.

أحمد سيد زيزو بدأ مشواره الكروى فى مصر برفقة ناشئى النادي الأهلي، ولكنه لم يستمر طويلًا بالقلعة الحمراء، لأنه كان يعلم جيدًا بصعوبة الحصول على فرصة حقيقية حينها، لذلك قرر أن ينتقل إلى فريق وادي دجلة.

كما لعب أحمد سيد مصطفى مع وادى دجلة عام 2013، من ثم ذهب إلى نادي ليرس البلجيكي في نفس العام، وذلك بعد مستواه المميز مع دجلة، حيث لعب للفريق الأول وهو في عمر 17 عامًا فقط.

وإجمالا لعب أحمد سيد زيزو 118 مباراة مع الزمالك بكل البطولات نجح خلالها في تسجيل 24 هدفاً وصنع 21 هدفاً وتلقى 13 كارت أصفر وتلقى كارت أحمر وحيد، وحصد زيزو أربع بطولات للدورى الممتاز وكأس مصر والسوبر المحلى والسوبر الأفريقى.

ويقدم أحمد سيد زيزو وجبة كروية دسمة لجماهير نادى الزمالك وإضافة غير عادية لتشكيلة الفرنسي باتريس كارتيرون، سواء فى الجناح الأيمن أو الأيسر أو اللعب فى مركز رقم 10 وكذلك 8، لأنه لاعب متعدد المواهب، حينما يكون في فورمته العالية.