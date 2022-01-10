شكرا لقرائتكم خبر عن أوستين أموتو ينتظم اليوم فى معسكر المصرى بعد العودة من نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم أوستين أموتو، مهاجم النادي المصرى، اليوم الاثنين، فى معسكر الفريق البورسعيدي المقرر إقامته ببرج العرب استعداداً للمشاركة فى كأس رابطة الأندية، بعد وصوله أمس إلى القاهرة عائداً من نيجيريا بعد انتهاء إجازته.

واشترط النيجيرى أوستين أموتو، لاعب النادي المصري، الحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادى، والتي تقدر بـ 50 ألف دولار، قبل بدء مفاوضات التجديد مع النادي البورسعيدي، وينتهي عقد أموتو مع المصري فى نهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأى نادٍ بعد تلقيه عدة عروضاً أبرزها من سيراميكا.

كما اشترط أموتو أن يحصل فى عقده الجديد على 350 ألف دولار، لتصبح إجمالي المطالب المادية للنيجيرى 400 ألف دولار.

وكان أوستن أموتو قد تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية مع اقتراب انتهاء عقده مع المصري بنهاية الموسم الجاري، أبرزها من سيراميكا.

وانضم أوستين أموتو إلى النادي المصري في يناير 2019، وشارك النيجيري مع الفريق البورسعيدي في 85 مباراة سجل خلالهم 21 هدفاً وصنع 5 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

وقرر كريم ذكرى مدير الكرة بالنادي المصرى، توقيع غرامات مادية على المتغيبين عن التدريبات بدون إذن سابق من الجهاز الفني، وذلك لفرض حالة من الانضباط على الفريق، قبل الاستعداد لخوض منافسات كأس الرابطة.