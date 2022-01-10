شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان يعلن جاهزية ثلاثى حراس المرمى قبل مواجهة نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، جاهزية ثلاثي حراسة المرمى "محمد الشناوي ومحمود جاد ومحمد صبحي" للمشاركة في مباراة نيجيريا المرتقبة، التي يخوضها الفراعنة فى مستهل مشوارهم بدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وأكد مراسل قناة أون تايم سبورت أن طارق سليمان أكد جاهزية الحراس الثلاثة للمشاركة نتحسباً لأى ظروف، مشيرا إلى أن درجات الحرارة بالكاميرون فى الوقت الحالي مرتفعة وتصل إلى 35 درجة.

ويعقد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمراً صحفياً فى الواحدة والربع ظهر اليوم، الاثنين، للحديث عن مباراة نيجيريا فى افتتاح مشوار الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية، خلال اللقاء الذى يقام غداً بدور المجموعات بحضور محمد صلاح قائد الفراعنة.