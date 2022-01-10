شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية جديدة لثلاثى الأهلى اليوم بعد اشتباه إصابتهم بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثلاثي "رامي ربيعة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخرى" لاعبو النادى الاهلى لمسحة طبية جديدة اليوم، الاثنين، بعد اشتباه إصابتهم بفيروس كورونا. وأشار الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى للمارد الأحمر إلى سلبية مسحة بقية اللاعبين بالكامل الذين أجروا المسحة الطبية داخل ملعب التتش مساء السبت الماضى.

وحرص الجهاز الطبي على إجراء مسحة طبية للاعبين والجهاز الفني والإداري قبل انطلاق مران السبت؛ للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين، فى ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.



وكان الدكتور أحمد أبو عبلة قد أعلن إيجابية المسحة الطبية التي أجراها خمسة من لاعبي الفريق. وجاءت نتيجة مسحة الخماسي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر، إيجابية وذلك بعدما أجروا المسحة خارج أسوار النادي.

واستأنف الأهلي مرانه ظهر أمس الأحد في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.