شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج بعد تتويجه ببطولة هوستن للاسكواش: أفضل بداية لـ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب علي فرج لاعب أندية وادي دجلة، والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، عن سعادته الكبيرة بالتتويج ببطولة هوستن المفتوحة للإسكواش التى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 4 إلى 10 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

ونشر على فرج صورته مع كأس البطولة وعلق بعبارة، "أفضل بداية لـ 2022.. الحمد لله".



علي فرج

وفاز علي فرج في المباراة النهائية على زميله بوادي دجلة مازن هشام بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 50 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 8-11, 11-7, 11-3.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين لشهر يناير الجارى، وحافظ البطل المصرى علي فرج، لاعب وادى دجلة، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الخامس على التوالى والخامس والعشرين فى مسيرته الاحترافية، ليصبح بذلك ثالث أكثر اللاعبين المصريين هيمنة على الصدارة.

واستقر محمد الشوربجى في المركز الثالث وحل طارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز الرابع، وتقدم مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي، إلى المركز الخامس.