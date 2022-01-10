شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يجهز عمرو السولية لمباراة غينيا بعد مشاركته في المران الجماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مراسل قناة أون تايم سبورت، أن عمرو السولية لاعب وسط المنتخب الوطني، شارك بالأمس لأول مرة في التدريبات الجماعية المنتخب، وسط تفاؤل كبير من الجهاز الفني بإعداد اللاعب للمشاركة في المباراة الثانية بدور المجموعات أمام غينيا بيساو.

وقال غنيمة عبر برنامج "صباح أون تايم": عمرو السولية شارك بالأمس في المران الجماعي لأول مرة ولكن هناك صعوبة كبيرة في لحاقه بمباراة نيجيريا، ومن المتوقع بنسبة كبيرة أن يشارك في اللقاء الثاني أمام غينيا بيساو.