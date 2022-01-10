شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يجهز عمرو السولية لمباراة غينيا بعد مشاركته في المران الجماعي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد مراسل قناة أون تايم سبورت، أن عمرو السولية لاعب وسط المنتخب الوطني، شارك بالأمس لأول مرة في التدريبات الجماعية المنتخب، وسط تفاؤل كبير من الجهاز الفني بإعداد اللاعب للمشاركة في المباراة الثانية بدور المجموعات أمام غينيا بيساو.
وقال غنيمة عبر برنامج "صباح أون تايم": عمرو السولية شارك بالأمس في المران الجماعي لأول مرة ولكن هناك صعوبة كبيرة في لحاقه بمباراة نيجيريا، ومن المتوقع بنسبة كبيرة أن يشارك في اللقاء الثاني أمام غينيا بيساو.
البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ضم 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا وجاء قائمة مصر كالتالى:حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد ، و في الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء ، وفي الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف و عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى ، مروان حمدي، بجانب محمد أبو جبل المصاب بكورونا.
ويلحق الثنائى خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو المجلس ببعثة منتخب مصر فى الكاميرون بعد تخطى الفراعنة الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا.
وسافر جمال علام رئيس اتحاد الكرة إلى الكاميرون مع منتخب مصر كرئيس للبعثة ويرافقه اللواء حلمى مشهور عضو مجلس إدارة الجبلاية.