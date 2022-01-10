شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. محمد ناجى جدو "سفاح أفريقيا" يعلن اعتزال الساحرة المستديرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 10 يناير 2021،أعلن محمد ناجى جدو، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، اعتزال كرة القدم، بعد مسيرة حافلة بالانجازات على المستوى المحلي والقاري مع القلعة الحمراء، وكتب جدو عبر تويتر: "أشعر أن هذا هو الوقت المناسب للاعتزال، الحمد لله حظيت بمسيرة رائعة كانت أكبر كثيرا مما كنت أتخيل، ممتن جدا لكل لحظة" ،قائلا" أنا محظوظ أنى حققت كل احلامي، ولكن هذا لم يكن سيحدث لولا تشجيعكم لي، أنا الآن جاهز للرحله الجديدة في حياتي، شكرا لكم جميعاً".

بدأ جدو مشواره مع الساحرة المستديرة فى سن الـ17 عاما مع مركز شباب حوش عيسى، قبل أن ينضم إلى نادى دمنهور بـ5 آلاف جنيه.

الظهور الأول لجدو فى دورى الأضواء والشهرة بنادى الاتحاد السكندرى فى موسم 2005-2006 عندما ضمه زعيم الثغر من دمنهور بـ350 ألف جنيه.

اكتشف حسن شحاتة مدرب منتخب مصر وقتها فى الفترة من 2004 حتى 2011، قدرات لاعب الاتحاد السكندرى السابق وضمه لمنتخب مصر على حساب أحمد حسام "ميدو"، فى قائمة الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية بأنجولا 2010.

ما قدمه جدو فى هذه البطولة منحه مساحات كبيرة فى كل الصحف العالمية المتابعة للبطولة بسبب أهدافه الخمسة التى جاءت كلها بعد نزوله فى الشوط الثانى كبديل ضمن خطة شحاته.

عاد جدو من أنجولا لينضم للنادى الأهلى بعد صراع شرس مع الزمالك، الذى حاول ضم اللاعب، قبل أن يقرر لاعب الاتحاد اختيار الجانب الأحمر فى الكرة المصرية.

فى موسمه الأول 2010-2011 مع الأهلى لعب جدو 24 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفا وحيدا فى بطولة الدورى المصرى، ولعب 10 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا سجل خلالها هدفا وحيدا.

فى الموسم التالى 2011-2012 قاد جدو النادى الأهلى للقب دورى أبطال أفريقيا عندما سجل 5 أهداف فى البطولة، أهمها فى المباراة النهائية بتونس ضد الترجى، كما صنع هدفا فى البطولة.

وفى الدورى المصرى شارك 14 مباراة وهو نفس عدد مشاركاته فى البطولة القارية، وسجل 4 أهداف وصنع هدف وحيد أيضاً فى البطولة المحلية.

فى موسم 2012-2013 لعب جدو 3 مباريات فى كأس العالم للأندية مع الأهلى لكنه لم يسجل، ليرحل بعدها بأيام للعب فى الشامبيونشيب مع هال سيتى الإنجليزى ويشارك فى 12 مباراة ويسجل خلالها 5 أهداف.

فى موسم 2013-2014 انضم جدو لهال سيتى مجدداً بعد فترة قصيرة قضاها فى الأهلى، ولم يلعب سوى 29 دقيقة فى مباراتين، وشارك فى كأس كابيتال وان 62 دقيقة فقط، وكأس الاتحاد الإنجليزى 90 دقيقة، قبل أن يعود للقاهرة فى يناير.

فى 20 فبراير 2014 شارك جدو مع الأهلى فى كأس السوبر الأفريقى وحقق اللقب مع الأحمر بعد الفوز على الصفاقسى التونسى بنتيجة (3-2) فى القاهرة.

شارك 10 مباريات فى الدورى المصرى لم يسجل خلالها، لكنه صنع هدفا وحيدا، وفى دورى الأبطال لعب 4 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

موسم 2014-2015 شهد خفوت جدو بعد تعرضه للإصابة ليبدأ موسمه متأخراً للغاية فى الجولة 29 فى الدورى ليشارك فى 6 لقاءات فقط ويسجل هدفا وحيدا بعدما عاد للعب دور البديل، وكانت مباراة الأهلى والمقاصة، حيث شارك لمدة 67 دقيقة.

لم يتم قيد جدو فى قائمة الأهلى الأفريقية بسبب عدم مشاركته بشكل مستمر وصعود لاعبين فى نفس مركزه، بالإضافة للصفقات الجديدة التى أبرمها الأحمر، ليأتى فى صيف 2015 قرار الرحيل عن الأهلى ويتوجه للإنتاج الحربى ثم المقاولون العرب ثم الجونة.

حقق جدو مع الأهلي لقب الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والسوبر المصري والإفريقي، كما حصد لقب أمم إفريقيا مع منتخب مصر عام 2020.

تعرض محمد ناجى جدو لفقدان ذاكرة مؤقت إبان وجوده لاعبًا فى المقاولون العرب بعد أن تسبب محمود فتح الله مدافع ذئاب الجبل في إصابته بفقدان مؤقت للذاكرة، ما تسبب في غياب جدو عن لقاء الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري.