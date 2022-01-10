شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب السلة الجديد يصل القاهرة 18 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الكندى روى رانا، المدير الفنى الجديد لمنتخب السلة، القاهرة يوم 18 يناير الجارى لتولى مهامه رسميا مع فراعنة السلة، بعدما تم الإعلان عن التوصل لاتفاق معه لتولى تدريب الفراعنة.

وتوصل مسئولو الاتحاد المصرى لكرة السلة لاتفاق مع المدير الفنى روى رانا لتولى تدريب الفراعنة بعقد حتى نهاية المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم فى أغسطس 2022، وجاء التعاقد معه استعدادا لتصفيات كاس العالم 2023 المقرر إقامتها فى شهر فبراير المقبل.

ويعد روى صاحب الـ 53 عامًا رانا أحد المدربين المميزين خلال السنوات الماضية بالنظر إلى تاريخه التدريبى قبل الموافقة على تدريب المنتخب المصري.

ونجح المدير الفنى الجديد للمنتخب المصرى فى قيادة منتخب كندا تحت 19 عاما للتتويج ببطولة كأس العالم التى احتضنتها مصر فى عام 2017 بعد أن أقصى المنتخب الأمريكى فى نصف النهائى من البطولة وتوج باللقب على حساب منتخب إيطاليا.