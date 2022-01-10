موعد مباراة مصر ونيجيريا فى أمم أفريقيا 2021

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون بمواجهة منتخب نيجيريا غدا الثلاثاء فى المجموعة الرابعة بالبطولة.

موعد مباراة مصر ونيجيريا فى بطولة أمم أفريقيا

موعد مباراة مصر ونيجيريا فى السادسة مساء غد الثلاثاء باستاد "رومدي أدجيا" بمدية جاروا الكاميرونية.

البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ضم 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا وجاء قائمة مصر كالتالى:حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد ، و في الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء ، وفي الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف و عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى ، مروان حمدي، بجانب محمد أبو جبل المصاب بكورونا.

ويلحق الثنائى خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو المجلس ببعثة منتخب مصر فى الكاميرون بعد تخطى الفراعنة الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا.

وسافر جمال علام رئيس اتحاد الكرة إلى الكاميرون مع منتخب مصر كرئيس للبعثة ويرافقه اللواء حلمى مشهور عضو مجلس إدارة الجبلاية.