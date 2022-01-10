شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يحدد موعد السفر لتركيا للانتظام فى تدريبات هاتاى وحضور المؤتمر الصحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد محمود عبد المنعم كهربا نجم النادى الأهلى المعار لصفوف هاتاى التركى غداً الثلاثاء موعداً للسفر لتركيا لحضور المؤتمر الصحفى الذى يعقده ناديه لتقديمه لوسائل الإعلام، ثم الانتظام فى تدريبات فريقه استعداداً للمباريات المقبلة. أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلى، انتقال محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي هاتاي سبور التركي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع.

وأنهى توفيق كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب إلى النادي التركي، كما قام كهربا بتمديد عقده مع الأهلي لمدة سنة إضافية دون أى شروط، مؤكدًا ارتباطه بالنادي ورغبته الشديدة في خدمة الأهلي لأطول فترة ممكنة.