شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كارتيرون أفضل من موسيمانى فى الوديات.. وبند مثير بعقد كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، أفضل من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى فى الاهتمام بالمباريات الودية وتجهيز اللاعبين ورؤية الصاعدين، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى لديه أزمة كبيرة بسبب كورونا، هناك 5 لاعبين من القوام الأساسى للفريق أعلن بشكل رسمى إصابتهم، ولا يزال هناك ثلاثى يخضع لمسحة جديدة، وشاكك فى رامى ربيعة حاسس إنه كورونا".

وأضاف شوبير، "يعنى فيها أيه لو كان موسيمانى رجع الفريق من الإجازة بدرى شوية وعمل مباريات ودية شاف الناشئين والصاعدين اللى استعان بيهم دلوقتى لسد العجز، ماهى الفترات دى اللى لازم تشوف فيها والحقيقة أن كارتيرون أفضل فى الحتة دى عالطول بيعمل مباريات ودية بعد الرسمية وبيشوف الشباب والصاعدين".

وعن كهربا علق شوبير، "كهربا أصر على وضع بند فى عقده يتيح له العودة للأهلى بمعنى لو أراد هاتاى التركى أراد تحويل الإعارة لبيع نهائى وعايز يدفع 3 ملايين دولار للأهلى لازم الأول يستطلع رأى كهربا ويشوف عايز يكمل ولا لأ، ولو رفض وعايز يرجع الأهلى أو أى نادى تانى يبقى من حقه الرفض وفقاً لهذا البند فى عقده".

وعن مصطفى فتحى قال شوبير، "مصطفى دا أخر موسم فى عقده ولن يجدد تعاقده مع الزمالك وجايله عرض من التعاون السعودى يحصل الزمالك على مليون دولار فى إعارة 6 أشهر والمفاوضات شغالة بين الطرفين".

وعن صفقات الشتاء علق شوبير، "الأهلى لا يفاوض أحمد رفعت ولن يتعاقد معه، وكمان اللاعيبة اللى الأهلى أعارهم لفيوتشر لا يحق له عودتهم إلا بعد انتهاء الإعارة يعنى لو الأهلى عايز يرجع مصطفى البدرى لازم يستنى موسمين ويرجعه بعد انتهاء إعارته مش زى موقف عمار حمدى".