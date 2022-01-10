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قصة صور.. عمرو السولية يفتش عن المجد مع الفراعنة فى أمم أفريقيا 2021

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القاهرة - سامية سيد - يفتش عمرو السولية نجم النادى الأهلى وقائد منتخب مصر، عن كتابة مجد جديد بقميص الفراعنة حينما يبحث عن التتويج باللقب القاري الثامن في تاريخ المنتخب الوطنى ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى الكاميرون حاليًا وحتى 6 فبراير المقبل.

ويسعى السولية لقيادة المنتخب لمنصة التتويج لنسيان أحزان خسارة بطولة كأس العرب منذ فترة قليلة، وشارك منتخب مصر في بطولة كأس العرب، ووصل إلى دور نصف النهائي، وواجه نظيره التونسي، وخسر الفراعنة اللقاء بعد خطأ عمرو السولية وتسجيل هدف في مرماه بالخطأ قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.

وحرص الجهاز الطبي للنادى الأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة على التأكيد على السولية بضرورة عدم المشاركة في مباريات الفراعنة إلا بعد التأكد من تعافيه التام من الإصابة التي يجرى برنامجًا تأهيليًا للتعافى منها وهى مزق في عضلة السمانة وتعرض لها في مباراة السوبر الأفريقى.

 

وحذر جهاز الأهلى قائد الفراعنة من خطورة استعجال المشاركة مع المنتخب خوفًا من تجدد الإصابة وغيابه فترات طويلة، لاسيما أن المارد الأحمر تنتظره تحديات صعبة خلال الفترة المقبلة على رأسها مباريات كأس العالم للأندية والتي تقام بالامارات فبراير المقبل.

 

وشارك عمرو السولية فى 232 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 19085دقيقة لعب، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 23 هدفًا وحصل على 30 إنذارًا وكارت أحمر وحيد، وتوج عمرو السولية مع الأهلى بـ 13 لقب بواقع خمسة بطولات للدوري الممتاز بجانب بطولتين لكأس مصر ومثلهم للسوبر المحلى بجانب لقبين لدوري الأبطال الأفريقى 2020 ولقبين للسوبر الأفريقى وبرونزية كأس العالم للأندية.

 

 

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للاعب عمرو السولية فى الصور التالية:

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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