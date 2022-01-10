شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يتوج ببطولة هوستن المفتوحة للإسكواش ويحافظ على صدارة التصنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج البطل المصري علي فرج لاعب ودي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الإسكواش، ببطولة هوستن المفتوحة للإسكواش التى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 4 إلى 10 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وفاز علي فرج في المباراة النهائية على زميله بوادي دجلة مازن هشام بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 50 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 8-11, 11-7, 11-3.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين لشهر يناير الجارى، وحافظ البطل المصرى علي فرج، لاعب وادى دجلة، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الخامس على التوالى والخامس والعشرين فى مسيرته الاحترافية، ليصبح بذلك ثالث أكثر اللاعبين المصريين هيمنة على الصدارة.

واستقر محمد الشوربجى في المركز الثالث وحل طارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز الرابع، وتقدم مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي، إلى المركز الخامس.