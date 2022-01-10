ما هو مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الإثنين 10 يناير/ كانون الثاني 2022 عدة مباريات مهمة أبرزها في النسخة 33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وتقام مسابقة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الحالي إلى 6 فبراير/ شباط المقبل، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية.

يفتتح منتخب السنغال مباريات المجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية، حين يلاقي زيمبابوي، حيث تنطلق المباراة الساعة 4:00 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، بتعليق عصام الشوالي.

يستقبل ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون مباراة كبرى تجمع بين المغرب وغانا في الجولة الأولى لكأس أمم أفريقيا 2022، حيث تنطلق الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق جواد بدة.

يواجه منتخب غينيا نظيره مالاوي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2022، حيث تنطلق المباراة الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports HD 2 Max بتعليق أحمد عبده.

تختتم منافسات المجموعة الثالثة واليوم الثاني لكأس أمم أفريقيا بمواجهة جزر القمر والجابون، حيث تنطلق المباراة الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق عادل خلو.