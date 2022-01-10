شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤجل حسم ملف تمديد تعاقد محمد هانى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الاهلى على تأجيل حسم ملف تمديد تعاقد محمد هانى الظهير الأيمن للفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق له التوقيع لأى نادى في يناير المقبل، ويأتي هذا القرار من مسئولي القلعة الحمراء، في ظل خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الذى يفضل إشراك أكرم توفيق في الجبهة اليمنى على حساب اللاعب.

وتنتهي عقود 8 لاعبين من الأهلي في الموسم المقبل، ويحق لهم التوقيع لأي نادٍ خلال يناير المقبل، واللاعبون الثمانية هم: "حسين الشحات، محمد هاني، أحمد عبد القادر، محمود وحيد، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، عمار حمدى، محمد محمود".

ويرغب مسئولو الأهلى في الانتظار؛ للوقوف على مستوى محمد هانى في النصف الثانى من الموسم قبل البت في ملف تمديد تعاقده.

وإجمالا شارك محمد هانى فى 205 مباريات مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 15138 دقيقة لعب، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع 13 هدفا، وتلقى 24 كارت أصفر، وتوج اللاعب مع المارد الأحمر بخمس بطولات للدوري الممتاز بجانب بطولتين لدوري الأبطال الأفريقى ومثلهم للسوبر الأفريقى ومثلهم لكأس مصر ولقب للسوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.