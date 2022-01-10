شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة نيجيريا بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر، فى السادسة مساء اليوم، تدريباته استعدادا لمواجهة نيجيريا غدا فى ضربة البداية ببطولة أمم أفريقيا 2021، وتقام المباراة على ملعب "رومدى أدجيا" بمدية جاروا الكاميرونية.

ويضع كيروش اللمسات الأخيرة على خطة اللعب فى مران اليوم، لمواجهة نسور نيجيريا غدا وتتجه النية لدى الخواجة للاعتماد على طريقة 4 / 3 / 3 غدا ، والأقرب أن يضم التشكيل كلاً من: محمد الشناوى في حراسة المرمى، وأكرم توفيق وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد فتوح فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى وتريزيجيه فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.