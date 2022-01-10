المصرى يدخل معسكراً مغلقاً ببرج العرب وعودة الشعباني إلى القاهرة

القاهرة - سامية سيد - يدخل لاعبو النادي المصري معسكرا مغلقا ببرج العرب، اليوم الاثنين، استعدادا لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية، حيث يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة مصر المقاصة فى اللقاء الأول بمجموعته، والذى يقام الأربعاء المقبل.

كما يعود التونسى معين الشعبانى، المدير الفنى للنادى المصرى، لقيادة الفريق البورسعيدى استعدادا لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية، اليوم أيضاً، وذلك بعد انتهاء إجازته التى حصل عليها عقب انتهاء الجولة الثامنة من الدوري.

ويخوض المصرى مرأنه على فترتين حيث تشتمل ألفترة الأولى الصباحية على تدريبات لرفع اللياقة البدنية، بينما تشتمل ألفترة الثانية المسائية على تدريبات بالكرة وتقسيمة للاعبين.

وكان مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، قد حضر جانبًا من مران ألفريق الأول للكرة بالنادى المصرى والذى أقيم مساء الجمعة على ملعب النادى الاجتماعي.

وقرر كريم ذكرى مدير الكرة بالنادى المصرى، توقيع غرامات مادية على المتغيبين عن التدريبات بدون إذن سابق من الجهاز ألفني، وذلك لفرض حالة من انضباط على ألفريق، قبل الاستعداد لخوض منافسات كأس الرابطة.