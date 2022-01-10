شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يبدأ دراسة مفاتيح إنبى قبل مواجهة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، وجهازه المعاون، دراسة مفاتيح لعب فريق إنبى المقرر مواجهته الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى أولى مواجهات الفريقين فى مسابقة كأس الرابطة.

ويحرص كارتيرون وجهازه المعاون على تحديد عناصر القوة والضعف فى صفوف فريق إنبى والعمل على استغلالها خلال المباراة التى ستجمعهما من أجل تحقيق الفوز.

ووعد كارتيرون اللاعبين الناشئين فى الفريق بالحصول على فرصة للمشاركة فى مواجهات كأس الرابطة التى ستنطلق يوم 12 من الشهر الجارى.

وأكد كارتيرون أن مواجهات كأس الرابطة ستكون فرصة لحصول جميع اللاعبين، وتحديدًا البدلاء والناشئين، على فرصة للمشاركة خاصة فى ظل غياب اللاعبين الدوليين.

ووضع كارتيرون خطة مواجهات كأس الرابطة، خلال فترة توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وعقد كارتيرون جلسة مع أفراد جهازه المعاون لتحديد ملامح الفترة المقبلة، وكيفية الاستعداد لمواجهات كأس الرابطة، والتى سيعتمد خلالها على مجموعة كبيرة من البدلاء الذين لم يحصلوا على فرصة حقيقية للمشاركة مع الفريق فى مسابقة الدورى.