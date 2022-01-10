شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة السباعية تبحث موارد المصري لحل أزمة المستحقات المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، عن موارد جديدة للنادي المصري لحل الأزمة المادية التي يواجهها النادي البورسعيدي مؤخراً، وسداد المستحقات المتأخرة للاعبين، ومن المقرر أن تحدد اللجنة موعدا نهائيا لصرف مستحقات اللاعبين في الفترة المقبلة.

يعود التونسى معين الشعبانى، المدير الفنى للنادى المصري، لقيادة الفريق البورسعيدى استعدادا لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية، غدا الاثنين، وذلك بعد انتهاء إجازته التى حصل عليها عقب انتهاء الجولة الثامنة من الدوري.

ويخوض المصرى مرانه على فترتين، حيث تشتمل الفترة الأولى الصباحية على تدريبات لرفع اللياقة البدنية، بينما تشتمل الفترة الثانية المسائية على تدريبات بالكرة وتقسيمة للاعبين.

وكان مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، قد حضر جانبًا من مران الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى والذى أقيم مساء أمس الجمعة على ملعب النادى الاجتماعي.