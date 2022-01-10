حسين: الدوري ينتهي 30 أغسطس.. وكأس الرابطة بنظام خروج المغلوب في الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عامر حسين، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مسابقة الدوري هذا الموسم من المقرر أن تنتهي يوم 30 أغسطس.

وقال حسين في تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورتس 2":" لا بد أن تدار مباراة القمة بحكام أجانب من الصف الأول".

وأضاف:" لا يوجد مانع من تواجد حكام اجانب في المباريات الصعبة بالدوري وليس مباريات القمة فقط".

وتابع:" بطولة كأس الرابطة في الموسم المقبل ستكون بنظام خروج المغلوب، والدوري هذا الموسم سينتهي 30 اغسطس المقبل".

وأكمل: "توجد ازمة توقيتات بسبب ضغط المسابقات والمباريات، وحصنت جدول الدوري ضد الأندية في حال الغاء كأس إفريقيا".

واستطرد: "اذا تم ترحيل كأس العالم للأندية سيتم ضغط مباريات الأهلي في دوري الأبطال، وبطولة كأس العالم للأندية غير عادلة".

وأتم عضو الاتحاد المصري لكرة القدم تصريحاته:" لا يوجد تعارض بين منصبي في رابطة الأندية وعضوية اتحاد الكرة".