 الرأس الأخضر يخطف فوزًا ثمينًا من إثيوبيا في بطولة أمم أفريقيا

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتنص منتخب الرأس الأخضر، فوزا ثمينا من نظيره الإثيوبي بهدف نظيف، مساء الأحد، على ملعب أوليمبي في ياوندي، ، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية .

وجاء هدف "القروش الزرقاء" برأسية للمهاجم جوليو تافاريس في الدقيقة 45+1.



وبهذه النتيجة حصد منتخب الرأس الأخضر أول 3 نقاط متساويا مع الكاميرون، وخلفهما إثيوبيا وبوركينا فاسو بلا رصيد.

ووجد المنتخب الإثيوبي نفسه في وضع لا يُحسد عليه بعد أن لعب منقوصا بشكل مبكر للغاية، وبعد 12 دقيقة فقط بطرد مدافعه ياريد بايي ببطاقة حمراء مباشرة.

وأهدرت الرأس الأخضر فرصة محققة في الدقيقة 33 عبر تسديدة لاعب الوسط روشا سانتوس تصدى لها الحارس الإثيوبي وأبعدها لركنية.

ورغم النقص العددي كادت إثيوبيا أن تباغت الرأس الأخضر عند الدقيقة 43 لكن ناصر لم يلحق بالكرة التي أعيدت بشكل خاطئ من المدافع.

وقبل انتهاء الشوط الأول سجل تافاريس الهدف الأول برأسيه مميزة في الدقيقة 45+1 بعد تلقيه تمريرة مميزة من غاري رودريغيز.



وكاد منتخب الرأس الأخضر أن يسجل هدفا ثانيا لكن تسديدة روشا بالدقيقة 70 وجدت حارس إثيوبيا.



وفي ثاني جولات المجموعة الأولى يوم الخميس المقبل، ستلتقي الكاميرون مع إثيوبيا من أجل انتصار جديد، بينما ستلتقي في نفس اليوم بوركينا فاسو مع الرأس الأخضر.

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