شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الحكم الدولى أحمد حسام طه بفيروس كورونا خلال مشاركته فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد مسئولو اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا 2021 أحمد حسام طه الحكم المساعد المصرى الدولى من المباريات الافتتاحية للبطولة، بعد ظهور نتيجة المسحة وتأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وكان الحكم المصرى محمود البنا قد أصيب بفيروس كورونا، وتم استبعاده من طاقم تحكيم مباراة منتخب الكاميرون ضد بوركينا فاسو فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا فى الكاميرون، وذلك قبل ساعات قليلة من ضربة بداية اللقاء والذى فاز فيه الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم الحكمين الدوليين المصريين محمود عاشور ومحمود أبو الرجال، ضمن طاقم تحكيم مباراة جزر القمر مع الجابون، المقرر إقامتها اليوم الإثنين، في إطار منافسات المجموعة الثالثة ببطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وسيحل محمود عاشور حكم var، ومحمود أبو الرجال حكم مساعد var، ضمن طاقم الحكام الذى سيدير المباراة.

وشارك الثنائى عاشور وأبو الرجال في مباراة إثيوبيا والرأس الأخضر، التي أقيمت أمس، وأدارها الحكم الأنجولى هيلدر مارتينيز، وانتهت بفوز الرأس الأخضر بهدف.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 5 حكام مصريين للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، حكمي ساحة هما محمود البنا وأمين عمر، والمساعدين محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، بينما محمود عاشور حكم فيديو.

يشارك منتخب مصر في البطولة بالمجموعة الرابعة التي تضم كلا من: نيجيريا، السودان وغينيا بيساو.