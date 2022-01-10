شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: مونديال الأندية بطولة غير عادلة.. وكأس الرابطة ستكون بـ"خروج المغلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة، أن كأس العالم للأندية بطولة غير عادلة، مشيرا إلى أنه تعجب من حديث أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد السابق، أن الأهلي والمنتخب سيلعبان بلاعبيهم في كأس الأمم وكأس العالم للأندية.

وقال عامر حسين، في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامى إبراهيم فايق على قناة أون سبورت 2، إن كأس رابطة الأندية في الموسم المقبل ستكون بنظام خروج المغلوب، مشيرا إلى أن الرابطة تعمل لصالح الأندية ولا تعرقل مسيرتهم.

وأضاف عامر حسين، أن بطولة الدوري هذا الموسم تنتهي في 30 أغسطس المقبل، مؤكداً أن إدارة مباريات القمة لا بد أن تدار بحكام أجانب من الصف الأول، ولا يوجد أي مانع بإقة أي مباراة بحكام أجانب.

وأشار عامر حسين، إلى أنه تم توجيه مباراة الأهلي والزمالك في القرعة، حتى يبدأ الدوري بدون مشاكل، لافتا إلى أنه كان يحدث تعاطف وتلاعب في المباريات ومجاملات بين اللاعبين، لذلك تم تغيير اللائحة.