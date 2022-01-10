شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون السعودى: ما زلنا فى مرحلة الاتفاق بشأن ضم مصطفى فتحى من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سليمان الفهيد، المتحدث الإعلامي للتعاون السعودي، إن ناديه لم يتوصل لاتفاق مع الزمالك بخصوص المقابل المادي لشراء المدة المتبقية في عقد مصطفى فتحي لاعب الزمالك، موضحا أن فتحي زملكاوى حتى آلان ولم يحسم موقفه بشكل نهائي من الانتقال للتعاون خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف الفهيد، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1 مع الإعلامى سيف زاهر، أنه يرفض الإفصاح عن المقابل المادي المعروض من التعاون، ومطالب الزمالك المادية، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن كل شيء في حالة إنهاء الصفقة بشكل رسمي بين الناديين.

يتمسك مصطفى فتحى، بخوض تجربة الاحتراف الخارجى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل، خاصة بعدما تلقى اللاعب بعض العروض الخليجية عقب ظهوره بمستوى جيد مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس العرب التى أقيمت فى قطر.

ويرغب مصطفى فتحى فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى، خاصة فى ظل ضخامة المقابل المادى الذى سيحصل عليه نظير انتقاله لأحد أندية الخليج.

وينتهى تعاقد مصطفى فتحى مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، مما يمنح اللاعب أحقية التوقيع لأى نادٍ خلال شهر يناير المقبل، والرحيل مجانًا فى نهاية الموسم.

وخرج مصطفى فتحى من القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، ويعد أبرز المستبعدين من القائمة كل من: محمد فوزى، أحمد ياسين، محمد فتح الله "كماتشو"، مروان حمدى، مروان داود، مصطفى فتحى، محمد مجدى "أفشة"، محمد حمدى، أحمد ياسر ريان، أحمد حسن كوكا، أحمد رفعت، إبراهيم عادل، محمد هانى، أحمد رمضان بيكهام وعماد نبيل دونجا.