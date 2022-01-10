شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: الإسماعيلي ظروفه المادية صعبة.. ومتفق مع كيروش في قراراته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب طلعت يوسف، المدير الفني السابق للإسماعيلي، عنه حزنه بما يمر به الدراويش في الوقت الحالي، مؤكدا أنه ما زال غاضبا من طريقة رحيله عن الفريق، مشيرا إلى أن رئيس النادي كثير الظهور، ودائما يتحدث عن الماضي، ويجب أن يبحث عن حلول ومشكلتي معه ليست شخصية.

وقال يوسف، في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الإسماعيلي يمر بظروف مادية تحت الأرض ومكنش عندهم يجيبوا كرات جديدة والكرات الموجودة كلها قديمة وده معناه إن أساسيات الكرة مش عندهم".

وأضاف: "طلبت ضم رامي ربيعة من الأهلي، لكن الإسماعيلي لم يتمكن من إتمام الصفقة بسبب الأمور المادية"، وتابع:" الإسماعيلي يحتاج 6 صفقات سوبر يتمكنوا من نشل الفريق من مكانه الحالي".

وعن منتخب مصر قال يوسف: "أنا مع كيروش في قراراته الفنية وأسلوب اختياراته جديد علي الكرة المصرية"، مضيفاً "قرارات كيروش صعب علي مدير فني مصر يتخذها".

وتابع: "غضب طارق حامد من عدم المشاركة وراء استبعاده واستغربت من استبعاد أفشة عن المنتخب واتفاجئت بوجود عبد الله السعيد"، موضحا أن تصدر المجموعة يمنح منتخب مصر المنافسة على اللقب الأفريقي.