شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يواجه مازن هشام فى نهائي بطولة هوستن للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، ثنائي وادي دجلة علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ومازن هشام المصنف رقم 13، في نهائي بطولة هوستن المفتوحة للاسكواش التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 4 إلى 10 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

علي فرج فاز على مواطنه مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي في مباراة الدور ربع النهائي، بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 82 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-2, 13-11, 4-11, 11-3.

كما فاز مازن هشام على الفرنسي جريجور مارش بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 52 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 11-5, 13-11.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين لشهر يناير الجارى، وحافظ البطل المصرى علي فرج، لاعب وادى دجلة، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الخامس على التوالى والخامس والعشرين فى مسيرته الاحترافية، ليصبح بذلك ثالث أكثر اللاعبين المصريين هيمنة على الصدارة.

واستقر محمد الشوربجى في المركز الثالث وحل طارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز الرابع، وتقدم مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي، إلى المركز الخامس.