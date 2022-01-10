متعب: البعض يسعى لافساد علاقتي مع جماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علي البهجي:

أكد عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة ، أن هناك بعض الأشخاص تسعى لافساد علاقته مع جماهير الأهلي.

وقال متعب في تصريحات عبر قناة صدى البلد:" أعتذر عن أي تصريح صدر مني وقت نرفزة ولكن عندي مشكلة في النقد لمجرد الهدم".

وأضاف:" هناك شخص او أثنين كل همهم الإيقاع بيني وبين جمهور الأهلي ومجلس إدارته، ولم أقصد الاساءة لأي شخص في النادي".

وتابع"" قمنا بعمل كل ما علينا لعمل بطولة جديدة للأندية لتجهيز اللاعبين، وضيق الوقت هو السبب في عمل البطولة بوجود ٣ مجموعات".

وأكمل:" الأندية التي تلعب في نفس الملعب كان يجب عدم وقوعها في نفس المجموعة بكأس الرابطة، وكان هناك خطأ في القرعة بالنسبة لنادي المقاولون وتم إصلاح الخطأ في لحظتها".