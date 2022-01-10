وكيله: عبدالشافي طلب تقليل عقده مراعاة لظروف النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ماندو رضا، وكيل محمد عبدالشافي لاعب الزمالك، أن اللاعب طلب تقليل عقده الجديد مع الزمالك مراعاة لظروف النادي.

وقال رضا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون تايم سبورتس 2:"عبدالشافي قالي ما ينفعش اتشرط على الزمالك لان هو اللى عملني".

وأضاف:" محمد عبدالشافي مستمر مع نادي الزمالك طالما ظل لاعب كرة قدم، اللاعب طلب تقليل عقده الجديد مع الزمالك مراعاة لظروف النادي".

وأعلن نادي الزمالك، عن تجديد عقد محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق الأبيض، لمدة موسمين.

وكان عقد عبد الشافي ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

ونجح الزمالك في الإبقاء على خدمات محمد عبد الشافي لمدة موسمين، لينتهي عقد الظهير الأيسر في 2024.