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الامارات | «2 سيز» بطل «الخليج 12 ساعة» على حلبة ياس

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد فريق «2 سيز» لقب النسخة العاشرة من سباق «الخليج 12 ساعة» للتحمل على حلبة مرسى ياس. وأقيمت فعاليات الحدث على مدار يومين، على مسار الحلبة بتصميمه الجديد.

وسجل فريق «2 سيز» الفوز على متن سيارة مرسيدس إيه إم جي، بعد تقديم أداء قوي فرض خلاله سائقو الفريق عيسى الخليفة وبن بارنيكوت ومارتن كودريتش سيطرتهم على مجريات السباق.

وحل فريق «إس بي إس»، على متن سيارة مرسيدس إي أم جي رقم 88، في المركز الثاني، ليحرز الفريق الفوز في فئة جي تي 3 برو-آم، فيما أحرز فريق «في آر 46» المركز الثالث على متن سيارة فيراري، ليصعد منصة التتويج للمرة الثانية خلال ثلاث مشاركات، ومشاركتين في فئة برو-آم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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