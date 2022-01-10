الامارات | «منحاف» و«قمة» ينتزعان كأسَي ولي عهد دبي لـ «الحقاقة» بالمرموم

شكرا لقرائتكم خبر عن «منحاف» و«قمة» ينتزعان كأسَي ولي عهد دبي لـ «الحقاقة» بالمرموم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألقت كلٌّ من «منحاف» و«قمة» في اليوم الثاني لمهرجان ولي عهد دبي للهجن، أمس، في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، الذي شهد إقامة منافسات هجن أبناء القبائل على رموز سن الحقاقة، بمشاركة ما يقرب من 2000 مطية، في الفترتين الصباحية والمسائية، وبلغت مسافة تحديات سن الحقاقة أربعة كيلومترات.

واستطاعت «منحاف»، المملوكة لسيف سهيل نخيرة العفاري، حصد كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار المفتوح، بالإضافة إلى 1.5 مليون درهم، وذلك بعد أن قطعت رحلتها نحو خط النهاية في توقيت قدره 5:45:0 دقائق، بينما حصل شعار حمدان سعيد جابر على لقب الشوط الثاني عن طريق (والم) الذي فاز ببندقية الحقاقة الجعدان المفتوح وجائزة نقدية بلغت مليون درهم، وحسمه ثاني أشواط الرموز بزمن بلغ 5:44:6 دقائق.

وتألقت «قمة»، المملوكة إلى مسعود محمد مسعود قطامي المري، في الشوط الثالث، وأهدت مالكها كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار «إنتاج» ومليون درهم، بزمن بلغ قدره 5:47:8 دقائق، بينما أعلن شعار مسلم حمد متعب محمد العامري عن نفسه بقوة من خلال تحدي بندقية الحقاقة الجعدان «إنتاج» و800 ألف درهم، والتي تمكن «عزام» من انتزاعهما في توقيت بلغ 5:44:3 دقائق.

في المقابل نجحت «سمحة» بشعار سعيد راشد سعيد بالعامري الكتبي في التألق من خلال مشاركتها في تحديات الفترة الصباحية لسن الحقاقة، وتمكنت من حصد لقب الحقاقة البكار المفتوح، مسجلة توقيتاً قدره 5:56:9 دقائق، وأنهى «سياف» رحلة الأربعة كيلومترات في ثاني أشواط الفترة نفسها في زمن قدره 5:55:5 دقائق، ليهدي مالكه عبدالله غصّاب راعي الطيرة العامري لقب الحقاقة الجعدان المفتوح.

من جهة أخرى، يتواصل مهرجان ولي عهد دبي، اليوم، في ثالث أيامه، ويشهد ميدان المرموم إقامة 40 شوطاً في سن اللقايا لهجن أبناء القبائل مقسمة على فترتين، وستشهد الفترة المسائية منافسة كبيرة بين الشعارات المختلفة لأبناء القبائل على رموز سن اللقايا الأربعة، وهي كأسا ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح والإنتاج، وبندقيتان للقايا الجعدان المفتوح والإنتاج.

• يتواصل مهرجان الهجن في ثالث أيامه اليوم، ويشهد ميدان المرموم إقامة 40 شوطاً في سن اللقايا لهجن أبناء القبائل مقسّمة على فترتين صباحية ومسائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news