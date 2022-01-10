الامارات | النسخ الإماراتية في مونديال الأندية.. شاهدة على أرقام قياسية تاريخية

شكرا لقرائتكم خبر عن النسخ الإماراتية في مونديال الأندية.. شاهدة على أرقام قياسية تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود كأس العالم للأندية إلى أحضان العاصمة أبوظبي، التي تستضيف النسخة الـ18 من البطولة من 3 إلى 12 فبراير المقبل، وللمرة الخامسة في تاريخها، لتنافس أبوظبي مدينة يوكوهاما اليابانية، على لقب المدن الأكثر استضافة للبطولة على مدار تاريخها منذ انطلاقها بشكلها الحالي عام 2000.

وبعد النجاح التنظيمي والجماهيري الذي حققته أبوظبي في تنظيم كأس العالم للأندية في أربع نسخ سابقة أعوام 2009 و2010 و2017 و2018، بلغ خلالها الحضور الجماهيري نحو 641 ألف متفرج، وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ثقته مجدداً في الإمارات لاستضافة النسخة المقبلة بعد اعتذار اليابان بسبب جائحة «كورونا»، لتصبح عاصمة أندية العالم ومحط الأنظار مجدداً.

واستضافت اليابان، وتحديداً مدينة يوكوهاما، كأس العالم للأندية ثماني مرات سابقة، لتأتي بعدها الإمارات والعاصمة أبوظبي كأكثر المدن تنظيماً للحدث بخمس مرات مع إقامة النسخة المقبلة، فيما استضافت المغرب وقطر البطولة مرتين لكل منهما، ومرة واحدة في البرازيل في مدينتي ريو دي جانيرو وساو باولو في النسخة الأولى عام 2000.

وسجلت أبوظبي ظهورها الأول في نسختي 2009 و2010 بعد منافسة مع ملفات اليابان وأستراليا والبرتغال، لتصبح أول مدينة عربية وفي منطقة الشرق الأوسط، تحتضن الحدث العالمي، بعد أربع سنوات متتالية في اليابان.

وشهدت نسخة 2009 التي حملت الرقم 6، وأقيمت على ملعبي مدينة زايد الرياضية ومحمد بن زايد، مشاركة أولى لخمسة فرق في البطولة، في مقدمتها استوديانتس الأرجنتيني، أتلانتي المكسيكي، مازيمبي الكونغولي، بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، وأهلي دبي بطل الدوري الإماراتي.

وشهدت نسخة 2009 تغييراً في نظام البطولة بعدما أجريت قرعة للدور ربع النهائي بين ممثلي قارات الكونكاكاف وآسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا خلافاً لما كان يعمل به سابقاً. وكانت البطولة بمثابة وجه السعد على فريق برشلونة الإسباني الذي توج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وسط نجاح تنظيمي وجماهيري، إذ بلغ الحضور الجماهيري في مباريات البطولة 156350 متفرجاً، بمعدل 19544 في المباراة، فيما شاهد المباراة النهائية على ملعب مدينة زايد الرياضية 53 ألف مشجع.

وكانت النسخة التالية في أبوظبي في 2010 على موعد مع حدث فريد، بوصول مازيمبي الكونغولي الذي لعب للمرة الثانية على التوالي، إلى النهائي كأول فريق من خارج أوروبا وأميركا الجنوبية، وأول فريق إفريقي يتأهل للمباراة النهائية، ولكنه لم يتمكن من استكمال مغامرته، وخسر في النهائي أمام إنتر ميلان الإيطالي 3-0، الذي أحرز اللقب الرابع على التوالي لأندية أوروبا.

بعد عامي 2009 و2010، غابت البطولة قبل أن تعود إلى أبوظبي مجدداً، بعد أن فازت بتنظيم نسختي 2017 و2018، بعد التفوق على ملفات اليابان والبرازيل والهند التي كانت قد تقدمت بطلب استضافة البطولة.

وفي نسخة 2017، فجر الجزيرة مفاجأة كبيرة بوصوله إلى المربع الذهبي، ليلاقي ريال مدريد في نصف النهائي. وجاءت مشاركة ريال مدريد كأول نادٍ في كأس العالم للأندية يدخل النسخة التالية مدافعاً عن لقبه الذي أحرزه في عام 2016، ليحقق لقبه الثاني على التوالي والثالث في تاريخه بالفوز على جريميو البرازيلي في النهائي 1-0.

النسخة الأخيرة التي أقيمت في أبوظبي عام 2018 كانت على موعد مع أحداث وأرقام تاريخية أيضاً، إذ شهدت تسجيل النسبة الأكبر من الأهداف في تاريخ البطولة بـ33 هدفاً بمعدل تهديف بلغ 4.1 أهداف في المباراة الواحدة، لتحطم نسخة 2018 الرقم القياسي السابق البالغ 3.5 أهداف في المباراة، الذي تقاسمته نسختا المغرب 2013 واليابان 2016.

ولم يكن معدل الأهداف هو الأبرز في البطولة، ولكن مشاركة العين التي شكلت كبرى المفاجآت، بعدما أصبح «الزعيم» أول فريق إماراتي يتأهل إلى النهائي، وثاني فريق عربي بعد الرجاء المغربي، وثاني فريق آسيوي كذلك يصل إلى المباراة النهائية، من ذلك الفوز على بطل أميركا الجنوبية، ريفر بليت الأرجنتيني في نصف النهائي، بركلات الترجيح، ليخسر في النهائي أمام ريال مدريد الإسباني 1-4، ويتوج «الملكي» باللقب الثالث على التوالي والرابع في تاريخه كأكثر الأندية حصولاً على اللقب.

من الأرقام التاريخية:

■■ توّج برشلونة بأول لقب له في مونديال الأندية على استاد مدينة زايد الرياضية في 2009، وبحضور 53 ألف متفرج للمباراة النهائية.

■■ شهدت 2010 وصول مازيمبي إلى النهائي كأول فريق خارج أوروبا وأميركا اللاتينية يحقق هذا الإنجاز.

■■ مفاجأة كبيرة للجزيرة في 2017 حين بلغ نصف النهائي وخسر أمام ريال مدريد.

■■ العين أول فريق إماراتي وثاني فريق آسيوي وعربي يصل نهائي المونديال في 2018.

■■ تتويج ريال مدريد باللقب الثالث على التوالي والرابع في تاريخه في 2018.

■■ أكبر نسبة للأهداف تم تسجيلها في نسخة 2018 بـ33 هدفاً (وبمعدل 4.1 في المباراة الواحدة).

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