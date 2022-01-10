الامارات | الوحدة يهزم النصر في بطولتين خلال 5 أيام

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يهزم النصر في بطولتين خلال 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الوحدة تفوقه على النصر، وفاز عليه 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين في استاد آل مكتوم بنادي النصر، ليكرر «العنابي» فوزه على «العميد» بعد أن كان قد فاز عليه وأقصاه من بطولة كأس رابطة المحترفين منذ خمسة أيام، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 24 نقطة، وبقي النصر عند النقطة 18.

بدأ الوحدة الشوط الأول بقوة وكان أكثر تماسكاً وقوة ونجح في السيطرة على أول 20 دقيقة حتى ترجم أفضليته إلى ركلة جزاء حصل عليها في الدقيقة 18 سددها اللاعب البرتغالي فابيو مارتينز ببراعة في المرمى معلناً عن الهدف الأول للوحدة.

ونجح النصر في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 36 عن طريق البرتغالي توزي، من رأسية رائعة مستغلاً تمريرة تيغالي.

وتمكن الوحدة من تسجيل الهدف الثاني عن طريق البرازيلي جواو بيدرو، الذي راوغ مدافع النصر عبدالعزيز الكعبي مرتين وسدد في المرمى في الدقيقة 60.

وحاول النصر الوصول إلى مرمى الوحدة وإحراز هدف التعادل، لكن ظهرت أفضلية لاعبي الوحدة خاصة بعد الدفع باللاعب إسماعيل مطر، الذي ساهم في زيادة الفاعلية الهجومية للوحدة ومنها الحصول على ركلة جزاء، لكن حكم المباراة ألغى قراره بعد العودة إلى تقنية (الفار)، لتنتهي المباراة بفوز الوحدة 2-1.

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