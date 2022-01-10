الامارات | فوز الحمرية و«جلف إف سي» وتعادل الجزيرة الحمراء ومصفوت في «الأولى»

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الحمرية و«جلف إف سي» وتعادل الجزيرة الحمراء ومصفوت في «الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الحمرية على حتا بهدفين مقابل لا شيء أمس في استاد حمدان بن راشد بنادي حتا ضمن منافسات الجولة 14 لدوري الدرجة الأولى، سجلهما البرازيلي فينيسيوس سيلفا في الدقيقتين 35، (45+1) ليصبح رصيده 29 نقطة مقابل 22 نقطة لحتا، كما فاز فريق «جلف إف سي» على مسافي بهدف مقابل لا شيء في استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة سجله السيد محمد في الدقيقة 22، ليصبح رصيد الفائز 17 نقطة، مقابل 9 لمسافي.

وفي مباراة ثالثة تعادل الجزيرة الحمراء بملعبه مع مصفوت 2-2 حيث سجل للأول البرازيلي هوجو ألكسندر في الدقيقة 43، والنيجيري كواكو 85، وسجل لمصفوت ماجد لافي 57 والبرازيلي كارلوس ألبرتو 62، ليصبح رصيد الجزيرة الحمراء 12 نقطة بينما رصيد مصفوت 13.

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