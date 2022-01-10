شكرا لقرائتكم خبر عن شلبي: الأهلي يطير إلى الإمارات 31 يناير للمشاركة في كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد دكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الفريق الأول لكرة القدم يطير إلى الإمارات 31 يناير الجاري للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال المدير التنفيذي للنادي الأهلي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون سبورت 2 ، أن أزمة تعارض بطولة العالم للأندية مع بطولة أمم الأفريقية المقامة حالياً في الكاميرون، مستمرة حتى الآن، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يحاول بشتي الطرق حل هذه الأزمة.

وأضاف سعد شلبي أن فوز النادي الأهلي بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي كأفضل مؤسسة رياضية عربية تمثل فخر لمصر أولاً قبل النادي الاهلي.

وجاء فوز الأهلى بجائزة أفضل مؤسسة رياضية عربية عن المجموعة الاقتصادية للنادى، التمويل الذاتي، باعتبارها مبادرة متميزة من حيث جمعها لعدة جوانب من الابتكار واستشراف المستقبل والاطلاع على أفضل الممارسات فى العمل المؤسسي.

وكانت المبادرة من الأسباب الرئيسية والداعمة للمؤسسة الرياضية فى التعامل مع جائحة كورونا، والخروج بنتائج ودروس ممتازة فى العمل المؤسسي.

كما أن عوائد المبادرة المالية والبشرية والمعرفية سوف تستمر عدة سنوات قادمة، فضلًا عن مساهمتها فى التفوق الرياضى للمؤسسة، وفوز النادى الأهلى بالعديد من البطولات المحلية والقارية.

وكان محمود الخطيب قد ألقى كلمة بالإنابة عن المكرمين فى الحفل قدم خلالها الشكر للقائمين على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.