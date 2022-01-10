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المصري يعلن عن مسابقة لشغل منصب "المدير التنفيذي" للنادي

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلن النادي المصري، عن مسابقة لشغل منصب المدير التنفيذي للنادي، وذلك بعد تولي اللجنة السباعية برئاسة سمير حلبية، إدارة شؤون النادي البورسعيدي، وجاءت شروط شغل الوظيفة كالتالي: 

 

- أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية كاملة

- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة

- ألا يكون قد صدر حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية

- ألا يكون قد سبق فصله من أي جهة عمل لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون

- ألا يقل سنه عن 40 سنة ولا يزيد عن 60 سنة ميلادية

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب

- أن يكون على إلمام كامل بأوجه نشاط النادي والقوانين والقرارات المنظمة لأعمالها

- أن يتجاوز بنجاح الاحتبار الذي يقرر للوظيفة بنعرفة مجلس إدارة النادي

- أن يكون على درتية بمهارات الحاسب الآلي

- ألا يكون عضوا بمجلس إدارة النادي أو سبق شغله بمقعد مجلس الإدارة ما لم يمض سنتين على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة

- أن تتوافر له اللياقة الصحية والبدنية للوظيفة المتقدم لها

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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