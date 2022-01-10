شكرا لقرائتكم خبر عن جنش وإكرامي والمهدي وعواد 4 حراس سجلوا في مرماهم بسبب السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت السوشيال ميديا سلاحا ذا حدين، فتارة تقرب المسافات بين نجوم الكرة والجماهير، وتارة أخرى تخلق الأزمات وتؤدي إلى توقيع عقوبات على اللاعبين؛ بسبب المحتوى الذي يكتبوه على حساباتهم المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت الفترة الماضية سقوط 4 حراس مرمى في فخ تدويناتهم على مواقع التواصل، مما أدى إلى تعرضهم لعقوبات من قبل أنديتهم.

شريف اكرامي

كشف شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، كواليس تعرضه لغرامة مادية من بيراميدز، بعدما نشر تغريدة على حسابه عبر تويتر، ليهنئ النادي الأهلي بتتويجه بدوري أبطال أفريقيا، وقال إكرامي: اللغة بيني وبين إدارة بيراميدز مختلفة لأننا جيل واحد، عندما ناقشوني في تهنئتي للأهلي في أفريقيا قلت لهم هل هناك أمر خطأ، فقالوا إنهم كانوا يريدون أن يكون الأمر بشكل رسمي من النادي، وقالوا لي زي ما أنت عايز، ولكن هيكون عندنا قرار إذا لم تحذف التغريدة، وتم توقيع غرامة 100 ألف جنيه، وعمري ما بنزل حاجة على السوشيال ميديا وأمسحها.



شريف اكرامي

المهدي سليمان

عاقب مسئولو نادي بيراميدز مهدي سليمان، حارس مرمى الفريق، بالإيقاف والاستبعاد من المباريات، بسبب صورة غامضة نشرها الحارس عبر حسابه الشخصي على تويتر، لم يفصح الحارس عن المقصود منها، وحملت الصورة التى نشرها مهدي سليمان عبر حسابه حكمة مستوحاة من الغابة وعالم الحيوان، الأمر الذى دفع مسئولى بيراميدز لمعاقبة اللاعب باستبعاده.



المهدي سليمان

جنش

أثار جنش جدلاً كبيراً خلال تواجده بالزمالك عندما كتب اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصري لكرة القدم على تحمل جميع تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتي في تخطي الأزمة والعودة سريعاً إلى الملعب، فدمتم لي خير إخوة".

وأضاف اللاعب الدولي: "أؤكد أنني لم أحصل على مقدم تعاقدي من نادى الزمالك حتى الآن، ولا أعرف السبب، هل هو بسبب إصابتي أم بسبب شيء آخر؟".

ليأتي الرد سريعاً من إدارة الزمالك، حيث قال المستشار مرتضى منصور وقتها: نعم جنش لم يحصل على مقدم عقده مع الزمالك، ولكن السبب هو تعديل عقده، طلبت تعديل عقد جنش وطارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة للأفضل حتى تناسب إمكانياتهم، لهذا السبب جنش لم يحصل على مقدم عقده، رفضت أن يحصل جنش على مبلغ أقل من أبو جبل، ولذلك طلبت تعديل عقده".



جنش

محمد عواد

كما أثار محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، الجدل حوله، بعد نشره صورة عبر حسابه على إنستجرام، ظهر فيها موجها قدمه نحو مجسم يحمل قميصه، وذلك بعد غيابه المستمر عن اللعب فى صفوف الفريق في تلك الفترة.