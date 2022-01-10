شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الاهلي اليوم الأحد 9 /1 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الأحد 9 /1 /2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها، الأهلي يعلن إصابة بيرسي تاو وميكيسوني وياسر إبراهيم وعبد القادر بكورونا، وتوصية قطرية تبعد محمود متولى عن الأهلى فى كأس الرابطة، وتأكيدا لانفراد الخليج 365.. الأهلى يعلن إعارة كهربا إلى نادي هاتاي سبور التركي، ومران الأهلي.. اجتماع مطول مع موسيمانى وجلسة مع سيد عبد الحفيظ.

الأهلي يعلن إصابة بيرسي تاو وميكيسوني وياسر إبراهيم وعبد القادر بكورونا

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إيجابية المسحة الطبية التي أجراها خمسة من لاعبي الفريق أمس السبت.

توصية قطرية تبعد محمود متولى عن الأهلى فى كأس الرابطة