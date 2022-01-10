شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يطمئن على سمبورى بعد إصابته بكورونا مع بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على الاطمئنان على الحالة الصحية للاعبهم سعيدو سمبورى المتواجد حاليا في صفوف منتخب بوركينا فاسو لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.

وتعرض سمبورى للإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذى منعه مع التواجد في مباراة منتخب بلاده أمام الكاميرون، وانتهت بفوز الأسود 2 -1 في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "باول بيا ستاديوم"، فى المباراة الافتتاحية من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

وفى سياق أخر فسخ الاتحاد السكندرى تعاقده مع الجامايكى داميون لوى بالتراضى خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما تنازل اللاعب عن مستحقاته المالية، ليسدل الستار على أزماته مع زعيم الثغر.

ودخل لوى فى أزمات مع النادى بسبب عدم التزامه بالتدريبات الجماعية وتغيبه عن الفريق أكثر من مرة دون إذن من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

كان الجهاز الفني شاهد اللاعب عبر صفحات السوشيال ميديا يقوم بتحليل والتعليق على مباريات الدورى الجاميكى وغير مهتم بالعودة لصفوف فريقه من أجل الانتظام في التدريبات، وهو ما جعل المدير الفني يخرجه من حساباته ويطلب الإدارة بتقديم شكوى رسمية في الفيفا تجاهه للحفاظ على حقوق النادى المادية.

وكان نانا قد انضم لزعيم الثغر في بداية الموسم الماضي، إلا أن أزماته تعددت مع كل مرة ينضم فيها لمنتخب بلاده، حيث يتأخر في العودة إلى الإسكندرية.