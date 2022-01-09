رسمياً.. الأهلي يعلن رحيل كهربا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي عن إعارة لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا" إلى صفوف نادي هاتاي سبور التركي لمدة 6 أشهر.

وقال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، عن انتقال كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي هاتاي سبور التركي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع.

وأوضح توفيق أن انتقال كهربا قد تم بالفعل، ومن المتوقع أن يبدأ اللاعب مشواره مع الفريق التركي في الأيام المقبلة.

وأنهى أمير توفيق كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب إلى النادي التركي.

كما قام كهربا بتمديد عقده مع الأهلي لمدة سنة إضافية دون أي شروط، مؤكدًا على ارتباطه بالنادي ورغبته الشديدة في خدمة الأهلي لأطول فترة ممكنة.