شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا يجرى "مسحة" غدا بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الحكم المصرى محمود البنا مسحة جديدة غدا الإثنين، بعد إصابته فيروس كورونا، واستبعاده من طاقم تحكيم مباراة منتخب الكاميرون ضد بوركينا فاسو، فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا فى الكاميرون، حيث تحدد المسحة الجديدة موقف البنا من إدارة المباريات خلال البطولة.

وأدار مباراة اليوم الحكم الجزائرى مصطفى غربال، وكان من المقرر أن يتواجد المصري محمود البنا كحكم رابع، لكن تم استبعاده من الطاقم وتعيين هيثم قيراط بدلا منه.

وافتتحت بطولة الأمم الأفريقية اليوم بمباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في المجموعة الأولى، ويعقبها ختام مباريات الجولة الأولى للمجموعة بلقاء إثيوبيا والرأس الأخضر.

ونجحت الكاميرون في الفوز على بوركينا فاسو 2-1 في المباراة الافتتاحية، يحتل الكاميرون صدارة المجموعة الأولى.