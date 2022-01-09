الزمالك يستبعد روقا من ملف التجديد

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة الزمالك على عدم التجديد لمحمد أشرف روقا، لاعب وسط الفريق، والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الحالى بعد 4 مواسم انضم خلالها للزمالك.

إدارة الزمالك ترى أن تواجد روقا غير مفيد فنيا للفريق وفقا لرؤية كارتيرون المدير الفنى للفريق، وبناء عليه سيتم تكريمه نهاية الموسم، خاصة أنه من اللاعبين الذين لم يثيروا أزمات طوال فترة تواجده فى الزمالك.

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قائمة المرشحين لخوض انتخابات نادى الزمالك، المقرر لها 11 فبراير المقبل، وفقا للائحة الاسترشادية.

وكان نادي الزمالك قد أرسل قائمة المرشحين لخوض انتخابات النادى، والتي تضم 70 مرشحا، بعد انسحاب شريفة الفار المرشحة على منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن.

وقامت اللجنة التنسيقية المشرفة على الانتخابات باللجنة الأولمبية بدراسة أوراق المرشحين المتقدمين لانتخابات الزمالك، وفقا لما تم إرساله من مجلس إدارة الزمالك.

وبعد دراسة الأوراق اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الـ70 مرشحاً بواقع 3 مرشحين على مقعد الرئيس، و4 مرشحين على منصب نائب الرئيس، و4 مرشحين على منصب أمين الصندوق، و40 مرشحا على منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن و19 مرشحا لعضوية مجلس الإدارة تحت السن.

ويحق للمرشحين بعد اعتماد اللجنة الأولمبية المصرية التقدم بطعون لدى مركز التسوية والتحكيم.