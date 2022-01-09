شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تبدأ فتح باب الحجز لتذاكر بطولة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قامت شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي بطرح التذاكر الخاصة ببطولة كأس الرابطة التي تنطلق فعالياتها يوم الأربعاء المقبل.

ومن المقرر ان تستمر طريقة حجز المباريات الخاصة ببطولة كأس الرابطة بنفس السيستم الخاص بحجز تذاكر مباريات الدوري الممتاز عن طريق موقع

tazkarti.com

وتتمثل خطوات الحصول على تذكرة حضور مباريات كأس الرابطة الجديد في الآتي:

- عودة الجماهير للمدرجات في كأس الرابطة ستتم عن طريق بطاقة المشجع Fan Id .

لن يتم السماح لأي مشجع بالدخول للمدرج إلا عن طريق الـfan id.

- من لا يمتلك بطاقة المشجع عليه التسجيل عبر الموقع الخاص بتذكرتي لكي يحصل على بطاقته

- كل الإجراءات ستتم أونلاين من خلال الموقع الرسمي، سواء ما يتعلق ببطاقة المشجع أو حجز التذاكر

- الحصول على لقاح فيروس كورونا وشهادة رسمية وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية شرط أساسى للتسجيل وحجز التذكرة.