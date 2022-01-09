شكرا لقرائتكم خبر عن براون يكشف عن مستوى كارميلو وسايكو بعد الانضمام للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعرب الأرجنتينى خوان براون، المدير الفنى للإسماعيلى، عن سعادته بانضمام الثنائى البوليفى كارميلو ألجاراناز والجامبى سايكو كونتيه، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتابع خوان براون، أن الثنائى انسجم سريعًا مع الفريق فى ظل استعدادات الفريق للمشاركة فى كأس رابطة الأندية المحترفة.

وقال المدير الفنى للإسماعيلى، إن ”كارميلو” يلعب لأول مرة خارج بلاده، لكنه انسجم فى التدريبات الجماعية للفريق ومستواه سيظهر تدريجيًّا مع المباريات الرسمية.

وعن سر تألق ”سايكو” أوضح براون أن السبب الرئيسى الذي ساعد اللاعب على التأقلم سريعًا مع الفريق؛ لأنه ليس غريبا عن الكرة المصرية.

وطالب المدير الفنى للدراويش من جماهير النادى الصبر على اللاعبين الجدد وتشجيعهم للمساهمة على عودة الفريق خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الإسماعيلى سيحل ضيفًا على سموحة مساء الخميس المقبل على ملعب الإسكندرية، فى أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس الرابطة والتى تضم أيضًا أندية الأهلى والمقاولون العرب والجونة والبنك الأهلى.