توصية قطرية تبعد محمود متولى عن الأهلى فى كأس الرابطة

وعبر مجلس إدارة الأهلي، فى خطابه للاتحاد القطرى، عن تقديره الكامل لما قام به من اهتمام ومساندة للاعب الذى يقترب من التماثل للشفاء.

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه اطمأن على الحالة الطبية والبرنامج التأهيلي الذي يخوضه محمود متولي مدافع الفريق في قطر، حيث يعاني من شد في العضلة الأمامية.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن اللاعب تقرر بقاؤه في قطر حتى نهاية الشهر الجاري، بدلًا من عودته الأسبوع المقبل، وذلك لإنهاء برنامجه التأهيلي والعلاجي على النحو الأمثل.

ومن جانبه قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن محمود متولي أجرى قياسات متقدمة للاطمئنان على ثبات القدم وقوة العضلات والعظام.

وأشار إلى أن اللاعب بدأ بعد هذه القياسات مرحلة جديدة من التأهيل البدني والطبي في قطر، وهو ما يتطلب استكماله هناك لعودته بشكل أفضل بعد تعافيه نهائيًّا من الإصابة.