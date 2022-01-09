شكرا لقرائتكم خبر عن توصية قطرية تبعد محمود متولى عن الأهلى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى الجهاز الطبى للنادى الاهلى بقيادة أحمد أبو عبلة، توصية طبية من الفريق الطبى المعالج لمحمود متولى، مدافع الفريق، فى قطر تطالب بعودة اللاعب للملاعب بشكل تدريجى عقب انهاء برنامجه التأهيلى هناك نهاية الشهر الجارى بما يعنى غيابه عن المارد الاحمر فى مباريات كأس رابطة الاندية المحترفة التى يستهلها الاهلى بمواجهة الجونة مساء الخميس المقبل.
وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر للاتحاد القطري لكرة القدم، برئاسة حمد بن خليفة آل ثاني، لاهتمامه ورعايته لـ محمود متولي لاعب القلعة الحمراء الموجود فى مستشفى سيبتار بالدوحة للعلاج والتأهيل، وكذلك إصرار الاتحاد القطرى على تحمل نفقات علاج اللاعب، الذى تخلف عن العودة مع بعثة الأهلي عقب المشاركة فى كأس السوبر الأفريقي قبل أسبوعين.
وعبر مجلس إدارة الأهلي، فى خطابه للاتحاد القطرى، عن تقديره الكامل لما قام به من اهتمام ومساندة للاعب الذى يقترب من التماثل للشفاء.
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه اطمأن على الحالة الطبية والبرنامج التأهيلي الذي يخوضه محمود متولي مدافع الفريق في قطر، حيث يعاني من شد في العضلة الأمامية.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن اللاعب تقرر بقاؤه في قطر حتى نهاية الشهر الجاري، بدلًا من عودته الأسبوع المقبل، وذلك لإنهاء برنامجه التأهيلي والعلاجي على النحو الأمثل.
ومن جانبه قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن محمود متولي أجرى قياسات متقدمة للاطمئنان على ثبات القدم وقوة العضلات والعظام.
وأشار إلى أن اللاعب بدأ بعد هذه القياسات مرحلة جديدة من التأهيل البدني والطبي في قطر، وهو ما يتطلب استكماله هناك لعودته بشكل أفضل بعد تعافيه نهائيًّا من الإصابة.