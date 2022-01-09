اخبار الرياضه

توصية قطرية تبعد محمود متولى عن الأهلى فى كأس الرابطة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن توصية قطرية تبعد محمود متولى عن الأهلى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الجهاز الطبى للنادى الاهلى بقيادة أحمد أبو عبلة، توصية طبية من الفريق الطبى المعالج لمحمود متولى، مدافع الفريق، فى قطر تطالب بعودة اللاعب للملاعب بشكل تدريجى عقب انهاء برنامجه التأهيلى هناك نهاية الشهر الجارى بما يعنى غيابه عن المارد الاحمر فى مباريات كأس رابطة الاندية المحترفة التى يستهلها الاهلى بمواجهة الجونة مساء الخميس المقبل.

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر للاتحاد القطري لكرة القدم، برئاسة حمد بن خليفة آل ثاني، لاهتمامه ورعايته لـ محمود متولي لاعب القلعة الحمراء الموجود فى مستشفى سيبتار بالدوحة للعلاج والتأهيل، وكذلك إصرار الاتحاد القطرى على تحمل نفقات علاج اللاعب، الذى تخلف عن العودة مع بعثة الأهلي عقب المشاركة فى كأس السوبر الأفريقي قبل أسبوعين.

 

وعبر مجلس إدارة الأهلي، فى خطابه للاتحاد القطرى، عن تقديره الكامل لما قام به من اهتمام ومساندة للاعب الذى يقترب من التماثل للشفاء.

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه اطمأن على الحالة الطبية والبرنامج التأهيلي الذي يخوضه محمود متولي مدافع الفريق في قطر، حيث يعاني من شد في العضلة الأمامية.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن اللاعب تقرر بقاؤه في قطر حتى نهاية الشهر الجاري، بدلًا من عودته الأسبوع المقبل، وذلك لإنهاء برنامجه التأهيلي والعلاجي على النحو الأمثل.

ومن جانبه قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن محمود متولي أجرى قياسات متقدمة للاطمئنان على ثبات القدم وقوة العضلات والعظام.

وأشار إلى أن اللاعب بدأ بعد هذه القياسات مرحلة جديدة من التأهيل البدني والطبي في قطر، وهو ما يتطلب استكماله هناك لعودته بشكل أفضل بعد تعافيه نهائيًّا من الإصابة.

 

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا