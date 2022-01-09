شكرا لقرائتكم خبر عن الثامنة يا أبطال.. أيمن أشرف "متعدد الأدوار " في كتيبة كيروش بالفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد أيمن أشرف من اللاعبين المجتهدين في صفوف الأهلي ومنتخب مصر، ويعد من اللاعبين متعددي الأدوار الذين يستعين بهم أي مدرب في أكثر من مركز ويؤدون بشكل جيد، سواء الجبهة اليسرى أو قلب الدفاع ومؤخرا في وسط الملعب، ومع ذلك يؤدي بشكل جيد.

وفرض أيمن أشرف اسمه بقوة في الفترة الأخيرة، حيث بات من العناصر الأساسية في صفوف الأهلي وكذلك المنتخب، وينتظر أن يكون له دور مع المنتخب في أمم إفريقيا.



أيمن اشرف

ونستعرض أبرز المعلومات عن أيمن أشرف:

الاسم أيمن أشرف

السن 30 عاما

النادى الأهلي

المركز ظهير أيسر ومدافع

الأندية سموحة – الأهلي

البطولات 10

القيمة التسويقية 1.2 مليون يورو

الحالة الاجتماعية متزوج

الأولاد 2

عدد الأهداف 10 أهداف

المثل الأعلى الراحل محمد عبد الوهاب