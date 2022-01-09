شكرا لقرائتكم خبر عن مران المنتخب الوطنى.. تدريبات بالكرة للسولية وقيد مروان داوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ادى المنتخب الوطني مرانه اليوم على ملعب سيناج المخصص للتدريبات خلال تواجده في مدينة جاروا استعدادًا للقائه مع المنتخب النيجيري في الخامسة مساء بعد غد الثلاثاء بتوقيت الكاميرون ( السادسة في القاهرة) في افتتاح المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية.

شارك في مران الفراعنة اليوم 25 لاعبًا ، بينما واصل عمرو السولية تدريباته المنفردة والتي تضمنت بعضها تدريبات بالكرة.

ويؤدي الفريق الوطنى تدريباته غدًا في السادسة والنصف مساءً بتوقيت الكاميرون وفق ما حددته اللجنة المنظمة.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد انتظمت صباح اليوم في اجتماع الوصول مع وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF تناول جميع الاجراءات التنظيمية والفنية والطبية والإعلامية في البطولة.

ومن المقرر أن تجري اللجنة المنظمة لكان 2021 مساء اليوم مسحة طبية لكل أفراد البعثة ضمن الاجراءات الخاصة بالكشف عن كوفيد-19.

على جانب آخر تلقت البعثة المصرية فى الكاميرون موافقة الاتحاد الأفريقي واللجنة المنظمة على ضم مروان داود إلى قائمة ال 28 لاعبًا بدلا من محمد حمدي المصاب في الركبة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك وفق اللوائح المعمول بها.

وكانت البعثة قد اصطحبت معها دواد في رحلتها أمس من القاهرة.