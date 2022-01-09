شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة 33 في كأس الأمم الأفريقية.. مصر تتصدر لوحة شرف 14 بطلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتجهت أنظار محبي كرة القدم في مصر والقارة السمراء، صوب الكاميرون، اليوم الأحد، لمتابعة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى انطلقت اليوم في نسختها رقم 33 وسط تحديات كبيرة ومنافسة قوية من جميع منتخبات القارة السمراء.

وتعد بطولة كأس الأمم الأفريقية واحدة من أقوى البطولات القارية التي يتنافس عليها العديد من المنتخبات القوية صاحبة التاريخ العريق في كرة القدم، وأنشأت بطولة كأس الأمم الأفريقية سنة 1957 وكانت أول دولة تستضيفها السودان، والدولة صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها هي مصر برصيد سبع بطولات، تليها الكاميرون برصيد خمس بطولات ثم غانا بأربع بطولات.

وجاءت قائمة المنتخبات المتوجة باللقب كالتالي:



منتخب مصر

مصر - 7 مرات

الكاميرون - 5 مرات

غانا - 4 مرات

نيجيريا - 3 مرات

كوت ديفوار - 3 مرات

الجزائر - مرتان

زائير "الكونغو الديموقراطية" حاليا - مرتان

إثيوبيا - مرة واحدة

السودان - مرة واحدة

كونغو برازافيل - مرة واحدة

المغرب - مرة واحدة

جنوب إفريقيا - مرة واحدة

تونس - مرة واحدة

زامبيا - مرة واحدة