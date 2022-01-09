الأهلي: إعارة كهربا بنية البيع.. وتمديد عقده قبل السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي عن انتقال محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي هاتاي سبور التركي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع.

وأوضح توفيق في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي بأن انتقال كهربا قد تم بالفعل، ومن المتوقع أن يبدأ اللاعب مشواره مع الفريق التركي في الأيام المقبلة.

وقام توفيق بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب إلى النادي التركي.

كما قام كهربا بتمديد عقده مع الأهلي لمدة سنة إضافية دون أي شروط، مؤكدًا على ارتباطه بالنادي ورغبته الشديدة في خدمة الأهلي لأطول فترة ممكنة