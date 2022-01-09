خاص.. هل يتفاوض الإسماعيلي مع طلائع الجيش لضم أحمد سمير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

نفى أحمد المهدي مدير الكرة بفريق طلائع الجيش، صحة ما تردد عن وجود مفاوضات مع نادي الإسماعيلي لبيع لاعب الفريق أحمد سمير لصفوف "الدراويش" خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وشدد المهدي في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الأحد، أن الإسماعيلي لم يتواصل نهائيًا مع الإدارة من أجل ضم اللاعب، موضحًا أنه لا يوجد مفاوضات من الأساس.

وتردد أنباء في الساعات الماضية عن دخول نادي الإسماعيلي في مفاوضات مع طلائع الجيش من أجل ضم اللاعب أحمد سمير في الانتقالات الشتوية الجارية.

وأبرم نادي الإسماعيلي حتى الآن صفقتين بالتعاقد مع المهاجم البوليفي كارميلو، وضم الجامبي سايكو كونتيه قادمًا من فريق السكة الحديد.

ويسعى الإسماعيلي إلى تدعيم صفوفه في الفترة المقبلة، حيث يحتل فريق "الدراويش" المركز قبل الأخير برصيد نقطتين من خلال التعادل مع المقاولون العرب وغزل المحلة.